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01 июля, 07:30

Происшествия

Пенсионеры избили ребенка за сорванную малину в Тюменской области

Пенсионеры избили ребенка за сорванную малину в Тюменской области

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В интернете распространилось видео из Тюменской области, на котором пенсионеры избили ребенка за сорванную малину. По словам матери мальчика, он не заходил на чужую территорию, а взял ягоды с веток, свисающих через забор.

Родители зафиксировали побои и написали заявление в полицию. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту противоправных действий в отношении несовершеннолетнего.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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