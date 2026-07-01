Пенсионеры избили ребенка за сорванную малину в Тюменской области

В интернете распространилось видео из Тюменской области, на котором пенсионеры избили ребенка за сорванную малину. По словам матери мальчика, он не заходил на чужую территорию, а взял ягоды с веток, свисающих через забор.

Родители зафиксировали побои и написали заявление в полицию. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту противоправных действий в отношении несовершеннолетнего.

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