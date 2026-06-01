Владимир Путин поручил обеспечить бесперебойную работу интернета даже во время ограничений. Речь идет о ключевых интернет-сервисах, которые должны быть доступны всегда. Это, например, "Госуслуги", платежные системы и сервисы оказания медицинской помощи.

Поручение президент дал по итогам совещания с кабмином. Ответственными глава государства назначил премьер-министра Михаила Мишустина и директора ФСБ Александра Бортникова. До 1 июля они должны представить соответствующий доклад.

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