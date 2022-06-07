В регионы России пришла непогода

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Ливень и град обрушились на ряд северо-кавказских регионов. В Северной Осетии из-за града повреждены 50 домов. Местами отключено электричество. Работа аэропорта Владикавказа была парализована. Из-за ураганного ветра в Беслане сорвало крышу школы. Накрыла стихия и Ингушетию. Дороги там превратились в реки. Были перебои со светом и газом. Аварийные службы работают в авральном режиме. В Дагестан непогода придет 7 июня, сообщили в Гидрометцентре. Там объявлен режим повышенной готовности.
В центре Ижевска на одной из улиц после ливня асфальт ушел под землю. Водитель не успел среагировать и машина провалилась в огромную яму. Вытащили ее прибывшие на место спасатели.
Река Кувай в Красноярском крае окрасилась в грязно-желтый цвет, тут вместо воды густые потоки грязи. Прокуратура начала проверку. На место выехали специалисты, они берут пробы. На загрязнение реки жалуются не в первый раз. В прошлом году выяснилось, что виноваты золотодобытчики. Тогда загрязнение реки превысило все возможные нормы.
Первый заместитель гендиректора соцсети "ВКонтакте" погиб в Ненецком автономном округе во время экспедиции к Белому морю, об этом сообщает РИА Новости. В путешествие Владимир Габриелян отправится с женой и двумя друзьями на вездеходах. При попытке пересечь реку, обе машины перевернулись. Елена Габриелян и один из мужчин успели выбраться на берег, второй вездеход утащило в море. Спасшиеся туристы шли пешком 25 километров, пока не набрели на поселение местных оленеводов.
Спасатели отыскали троих пострадавших туристов в горах Сочи. Их госпитализировали на вертолете. Остальных экстремалов пришлось выводить с опасного склона при помощи тросов.
Федор Конюхов, который начал рекордный перелет на мотопараплане из Архангельска до Новороссийска, едва не попал в сильнейшую грозу. Вылет на втором участке пути – из Шенкурска до Вельска – немного задержали из-за непогоды. Конюхов совершает перелет от Белого до Черного моря вместе с пилотом Игорем Потапкиным. За две с половиной недели они должны преодолеть до 3 тысяч километров.
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