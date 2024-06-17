"Мой район": Фармпрепараты. Офсетные контракты. Район Текстильщики

Объем производства лекарств в столице за пять лет вырос почти в 2,5 раза. В городе работают 95 предприятий, которые выпускают современные препараты. "Технополис "Москва" – один из самых мощных в стране фармацевтических кластеров – включает пять площадок общей площадью в 200 гектаров. Статус резидента "Технополиса" дает компаниям особые преференции, которые позволяют вкладывать освободившиеся средства в разработки.

Столичные фармкомпании выпускают иммуномодуляторы, вакцины, сыворотки, антибиотики и многое другое. У большего количества москвичей теперь есть доступ к современной терапии, поскольку цена выпускаемых препаратов ниже зарубежных аналогов при полном сохранении их эффективности.

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