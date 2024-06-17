Участок БКЛ закроют с 22 июня

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17 июня, 19:15

Город

"Мой район": Фармпрепараты. Офсетные контракты. Район Текстильщики

"Мой район": Фармпрепараты. Офсетные контракты. Район Текстильщики

Главврач поликлиники № 220 Тяжельников рассказал об отношении москвичей к амбулаториям

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Новости часа: на Москву приходится более 40% товарооборота между Россией и Китаем

Главврач поликлиники № 220 Тяжельников рассказал о профилактической медпомощи

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В России 16 июня празднуют День медицинского работника

День медицинского работника отмечается в России 16 июня

День медицинского работника отмечается 16 июня

Свыше 180 тысяч медиков работают в Москве

Объем производства лекарств в столице за пять лет вырос почти в 2,5 раза. В городе работают 95 предприятий, которые выпускают современные препараты. "Технополис "Москва" – один из самых мощных в стране фармацевтических кластеров – включает пять площадок общей площадью в 200 гектаров. Статус резидента "Технополиса" дает компаниям особые преференции, которые позволяют вкладывать освободившиеся средства в разработки.

Столичные фармкомпании выпускают иммуномодуляторы, вакцины, сыворотки, антибиотики и многое другое. У большего количества москвичей теперь есть доступ к современной терапии, поскольку цена выпускаемых препаратов ниже зарубежных аналогов при полном сохранении их эффективности.

Подробнее – в программе "Мой район".

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Сюжет: "Мой район"
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