Участок БКЛ закроют с 22 июня

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29 мая, 19:15

Город

"Мой район": часы Москвы. Район Дорогомилово

"Мой район": часы Москвы. Район Дорогомилово

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На московских улицах установлено более тысячи часов. Первые уличные часы в Москве появились в 1912 году. С ними пассажирам было легче ориентироваться в расписании расширяющейся трамвайной линии.

Современные же циферблаты на опорах освещения начали монтировать с 1999 года. Одни из таких часов установили на улице Народного Ополчения. Они исправно работают и в 2024 году.

Следит за бесперебойным ходом московская Служба времени. В ее штате – специалисты самых разных профессий: часовые инженеры-электронщики, слесари, электромонтажники-высотники.

Подробнее – в программе "Мой район".

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Сюжет: "Мой район"
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