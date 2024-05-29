"Мой район": часы Москвы. Район Дорогомилово

На московских улицах установлено более тысячи часов. Первые уличные часы в Москве появились в 1912 году. С ними пассажирам было легче ориентироваться в расписании расширяющейся трамвайной линии.

Современные же циферблаты на опорах освещения начали монтировать с 1999 года. Одни из таких часов установили на улице Народного Ополчения. Они исправно работают и в 2024 году.

Следит за бесперебойным ходом московская Служба времени. В ее штате – специалисты самых разных профессий: часовые инженеры-электронщики, слесари, электромонтажники-высотники.

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