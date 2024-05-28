Укладка трамвайных путей началась на Трифоновской улице в Москве

Фото: пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

На Трифоновской улице в Москве началась укладка трамвайных путей. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

В 2024 году специалисты московского метро отремонтируют три километра путей на участке, который закрыт с 1995 года. На первом этапе проведут работы между улицами Октябрьской и Образцова.

Заместитель мэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов отметил, что благодаря восстановлению путей на Трифоновской улице создадут новые маршруты и вернут трамваи "туда, где почти 30 лет назад они были основным видом транспорта". Движение на этом участке планируется запустить в 2025 году, заключил заммэра.

По данным Дептранса, движение автомобилей и городского транспорта ограничат на время проведения работ по восстановлению трамвайной линии. Ведомство порекомендовало следить за изменениями в работе электробусов с510, которые ходят по всей Трифоновской улице.

До этого в Москве отделили свыше 70% трамвайных путей от автомобильного движения. С 2022 года такие работы провели на 20 улицах Москвы. Обособления трамвайных путей от автомобильных дорог улучшает движение этого вида транспорта, делает его более надежным и предсказуемым, подчеркнул Ликсутов.