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Новости

04 марта, 14:45

Город

"Актуальный репортаж": как обслуживают часы на вершине 54-метровой башни Киевского вокзала

"Актуальный репортаж": как обслуживают часы на вершине 54-метровой башни Киевского вокзала

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В красной деревянной будке на вершине 54-метровой башни Киевского вокзала находится "сердце" одних из знаковых часов Москвы. Ежедневно состояние механизма проверяет часовщик Максут Сафин. Раз в несколько дней он заводит часы с помощью огромной ручки.

Подобных механизмов в Москве осталось всего три. Один из них почти 100 лет украшал фасад Центрального телеграфа. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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