"Актуальный репортаж": как обслуживают часы на вершине 54-метровой башни Киевского вокзала

В красной деревянной будке на вершине 54-метровой башни Киевского вокзала находится "сердце" одних из знаковых часов Москвы. Ежедневно состояние механизма проверяет часовщик Максут Сафин. Раз в несколько дней он заводит часы с помощью огромной ручки.

Подобных механизмов в Москве осталось всего три. Один из них почти 100 лет украшал фасад Центрального телеграфа. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.