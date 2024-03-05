Более 17 миллионов цветов вырастили в Подмосковье к 8 марта

В Подмосковье к Международному женскому дню вырастили более 17 миллионов цветов, что на два миллиона больше, чем в аналогичный период в 2023 году. Среди них – розы, хризантемы, пионы, тюльпаны и многие другие растения.

Кроме того, цветы в столичный регион поставляют Ленинградская, Калужская и Белгородская область, а также Краснодарский край. При этом около 50% роз в магазинах привезены из-за рубежа. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.