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05 марта, 13:45

Экономика

Более 17 миллионов цветов вырастили в Подмосковье к 8 марта

Более 17 миллионов цветов вырастили в Подмосковье к 8 марта

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В Подмосковье к Международному женскому дню вырастили более 17 миллионов цветов, что на два миллиона больше, чем в аналогичный период в 2023 году. Среди них – розы, хризантемы, пионы, тюльпаны и многие другие растения.

Кроме того, цветы в столичный регион поставляют Ленинградская, Калужская и Белгородская область, а также Краснодарский край. При этом около 50% роз в магазинах привезены из-за рубежа. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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