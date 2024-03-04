Почти 350 млн поездок совершили пассажиры метро за первый год работы БКЛ

Почти 350 миллионов поездок совершили пассажиры метро за первый год работы Большой кольцевой линии. Популярность БКЛ связана с новыми маршрутами, которые позволяют делать меньше пересадок и экономят время.

Кроме того, Большая кольцевая линия дала импульс развитию прилегающих территорий. Общий объем частных инвестиций в строительство технопарков, офисных и торговых центров, а также жилых кварталов превысил пять триллионов рублей.

Об изменениях после запуска БКЛ – в эфире телеканала Москва 24.