В ГД рассказали, в каких случаях можно вернуть деньги за цветы к 8 Марта

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Покупатель вправе вернуть потраченные на букет средства даже при отсутствии чека, если цветы подмерзли, пока их вез курьер, если они оказались несвежие или завяли на следующий день. Об этом сообщил депутат Госдумы Алексей Говырин.

"В канун праздника 8 Марта во время аврала и вообще всегда продавцам нельзя забывать о чеках, недопустимости обсчета покупателей и рисках быстрого увядания букета, за который покупатель может потребовать деньги обратно и правильно сделает. То же самое касается и доставки интернет-заказов на цветы", – цитирует депутата РИА Новости.

Подать жалобу можно даже при отсутствии чека, заявил Говырин. Сначала, по его словам, покупателю нужно обратиться к продавцу. Если чек он так и не выдаст, то гражданин может сразу обратиться в ФНС через сайт или приложение. После этого можно требовать перерасчета или возврата средств в размере переплаты.

При покупке букета, который на следующий день потерял товарный вид, покупатель также может потребовать возврат средств. По мнению депутата, здесь продавцу лучше пойти на уступки, поскольку покупатель может обратиться в суд.

Вместе с этим Говырин заявил, что для исключения неприятных ситуаций предпринимателям следует лучше изучить регулирование цветочной сферы. Более того, по его мнению, в РФ следует усилить меры поддержки малого и среднего цветочного предпринимательства до полного импортозамещения.

"Когда продавцы цветов перед 8 Марта ссылаются на рост цен на газ для отапливания европейских теплиц, я всегда напоминаю, что там, в Европе, цветы не выращивают, их в Европу привозят из стран Африки, Латинской Америки, Азии и других. В Европе их охлаждают специальными методами и упаковывают", – информировал парламентарий, отметив, что "газовый след" в таких вопросах – повод поднять закупочную цену для предпринимателей из РФ.

В преддверии праздника Говырин рекомендовал продавцам цветов проявить уважение не только к закону, но и к потребителям.

Ранее стало известно, что сэкономить на цветах можно, оформляя заказ заранее онлайн или приобретая их на Рижском рынке в Москве. Там полуоптовые цены, а цветы привозят из разных уголков страны. Кроме того, эксперты посоветовали выбирать сезонные цветы, чтобы не переплачивать.



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