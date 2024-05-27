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Новости

27 мая, 19:15

Город

"Мой район": колледжи Москвы

"Мой район": колледжи Москвы

Педагог-организатор рассказала о летних программах для детей в Москве

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Колледж – один из вариантов получения среднего профессионального образования после 9-го или 11-го классов. Так, в колледже архитектуры, дизайна и реинжиниринга № 26, расположенном в Южнопортовом районе, готовят специалистов по реставрации объектов исторического наследия: от произведений живописи до памятников деревянного зодчества.

Процесс организован так эффективно, что большинство учащихся находят себе профессиональное применение еще на стадии обучения, а специальные программы правительства Москвы гарантируют их трудоустройство по выбранному профилю. Подробнее – в программе "Мой район".

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