"Мой район": колледжи Москвы

Колледж – один из вариантов получения среднего профессионального образования после 9-го или 11-го классов. Так, в колледже архитектуры, дизайна и реинжиниринга № 26, расположенном в Южнопортовом районе, готовят специалистов по реставрации объектов исторического наследия: от произведений живописи до памятников деревянного зодчества.

Процесс организован так эффективно, что большинство учащихся находят себе профессиональное применение еще на стадии обучения, а специальные программы правительства Москвы гарантируют их трудоустройство по выбранному профилю. Подробнее – в программе "Мой район".