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"Мой район": народный гид. Коптево

"Мой район": народный гид. Коптево

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Чтобы отправиться на интересную экскурсию по Москве, необязательно тратить деньги на билеты. Многие познавательные прогулки проводятся бесплатно.

В открытом доступе на городских порталах и в телеграм-ботах есть аудиогиды и онлайн-путеводители. Кроме того, среди москвичей есть немало энтузиастов, которые придумывают и проводят увлекательные экскурсии самостоятельно. Например, жительница Коптева Вера Букарева (Барвинская) придумала несколько экскурсионных маршрутов и стала трижды победительницей конкурса "Покажи Москву".

Подробнее – в программе "Мой район".

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