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23 декабря, 17:20

Спорт

"Мой район": баскетбол. Центральное Чертаново

"Мой район": баскетбол. Центральное Чертаново

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Борис Карпухин, главный механик одного из московских предприятий, уже много лет является тренером дворовой баскетбольной команды "ЧертановоБаскет", которая разрослась до целого клуба. А Ксения Лунева, студентка МФЮА, которая занимается в этом клубе, мечтает о полноценной женской баскетбольной команде в Центральном Чертанове.

Как в столице развивается дворовый спорт? Что этому способствует и какую поддержку власти города оказывают этому направлению? Подробнее – в программе "Мой район".

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