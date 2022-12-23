"Мой район": баскетбол. Центральное Чертаново

Борис Карпухин, главный механик одного из московских предприятий, уже много лет является тренером дворовой баскетбольной команды "ЧертановоБаскет", которая разрослась до целого клуба. А Ксения Лунева, студентка МФЮА, которая занимается в этом клубе, мечтает о полноценной женской баскетбольной команде в Центральном Чертанове.

Как в столице развивается дворовый спорт? Что этому способствует и какую поддержку власти города оказывают этому направлению? Подробнее – в программе "Мой район".