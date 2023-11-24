"Программа наших передач": "Время"

Информационная программа "Время" – символ советской действительности. До 1991 года программа, имевшая корреспондентские бюро в более чем 40 странах мира, выпускалась главной редакцией информации Центрального телевидения СССР. Ее основатель – известный радиожурналист Юрий Летунов.

С его участием сформировалась концепция очередности подачи новостей, которая остается актуальной и в настоящее время: обзор по протоколу с руководящими лицами государства, зарубежная информация, вести из регионов, экономика, культура, спорт, погода. Подробнее – в "Программе наших передач".