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03 ноября, 11:25

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"Программа наших передач": "Очевидное – невероятное"

"Программа наших передач": "Очевидное – невероятное"

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Научно-популярная телепрограмма, выходившая в 1973–2012 годах, рассказывала телезрителям о науке и технике, изобретениях, освещала философские, культурные и психологические проблемы научно-технического прогресса, поднимала философские вопросы, делала прогнозы на будущее. Ее бессменным ведущим был ученый-физик, обладавший энциклопедическими знаниями, профессор Сергей Капица.

Самую умную передачу Советского Союза с интересом смотрела вся страна. В 1980 году создатели программы Сергей Капица и Лев Николаев были удостоены Государственной премии СССР. Все годы существования телепередачи ее эпиграфом было неоконченное стихотворение А. С. Пушкина "О, сколько нам открытий чудных…".

Об этом – в "Программе наших передач".

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