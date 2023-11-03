"Программа наших передач": "Очевидное – невероятное"

Научно-популярная телепрограмма, выходившая в 1973–2012 годах, рассказывала телезрителям о науке и технике, изобретениях, освещала философские, культурные и психологические проблемы научно-технического прогресса, поднимала философские вопросы, делала прогнозы на будущее. Ее бессменным ведущим был ученый-физик, обладавший энциклопедическими знаниями, профессор Сергей Капица.

Самую умную передачу Советского Союза с интересом смотрела вся страна. В 1980 году создатели программы Сергей Капица и Лев Николаев были удостоены Государственной премии СССР. Все годы существования телепередачи ее эпиграфом было неоконченное стихотворение А. С. Пушкина "О, сколько нам открытий чудных…".

Об этом – в "Программе наших передач".