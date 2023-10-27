"Программа наших передач": "До и после полуночи"

"До и после полуночи" – это информационно-развлекательная телепрограмма главной редакции информационных программ Центрального телевидения СССР, выходившая в эфир с 1987 года по 1991 год. Автор идеи и самой программы, а также ее ведущий – Владимир Молчанов.

По его замыслу, зритель словно перелистывал телевизионный журнал – с музыкой, интересными людьми, любопытной информацией, неожиданными сюрпризами. Именно в программе "До и после полуночи" прозвучала запрещенная песня "Россия" Игоря Талькова. Именно в ее эфире 1987 года впервые в стране была показана Рождественская церковная служба.

Программа выходила раз в месяц, время показа было не лучшее, но это не помешало ей стать одним из знаковых журналистских прорывов. Ее выпуски широко обсуждались общественностью, официальными лицами. Кто-то ими восхищался, а кто-то недоумевал. В общем, программа держалась в эфире на балансе между сторонниками и противниками.

Между тем Молчанов продолжал производить на рядовых телезрителей впечатление. Кстати, в блистательного ведущего – интеллектуала, красавца с манерами и потрясающим чувством юмора – были влюблены все женщины страны.

Об этом – в "Программе наших передач".