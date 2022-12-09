10:05Культура
"Программа наших передач": "Музыкальный ринг"
Новые эстрадные звезды зажигались в передаче "Музыкальный ринг" как по волшебству. Неформальные музыканты, горячие рок-исполнители, русский шансон провоцировали в публике волнения. При этом рядовому зрителю, присутствующему в студии, можно было высказаться, призвать исполнителя к ответу.
В 1980-е вольная дискуссионность была разрешена только на программе у Максимовых. А еще там впервые на ТВ появилось голосование по телефону с подсчетом результатов на компьютере.
Об этом – в "Программе наших передач".
Программа: Программа наших передач