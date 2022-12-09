"Программа наших передач": "Музыкальный ринг"

Новые эстрадные звезды зажигались в передаче "Музыкальный ринг" как по волшебству. Неформальные музыканты, горячие рок-исполнители, русский шансон провоцировали в публике волнения. При этом рядовому зрителю, присутствующему в студии, можно было высказаться, призвать исполнителя к ответу.

В 1980-е вольная дискуссионность была разрешена только на программе у Максимовых. А еще там впервые на ТВ появилось голосование по телефону с подсчетом результатов на компьютере.

Об этом – в "Программе наших передач".