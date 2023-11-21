"Мой район. Обратная связь": мастера обновили фасад жилого дома на западе столицы

На западе столицы прошло обновление жилого дома. Здание находится по адресу улица Матвеевская, 1.

Дом был возведен в 1968 году по типовому проекту. Специалисты Фонда капитального ремонта привели в порядок фасад и крышу этого объекта. Облик дома восстановили с помощью передового метода с применением полимерцементных смесей на армирующих сетках.

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