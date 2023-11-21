Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

21 ноября, 08:10

Город

"Мой район. Обратная связь": мастера обновили фасад жилого дома на западе столицы

"Мой район. Обратная связь": мастера обновили фасад жилого дома на западе столицы

"Мой район. Обратная связь": благоустройство Ясеневского лесопарка прошло в ЮЗАО столицы

Новости часа: около 200 крупных спортивных объектов построили в Москве за 13 лет

Фестиваль по фигурному катанию среди непрофессиональных спортсменов стартовал в столице

Москву украсят тысячи новогодних лампочек и огоньков

Анастасия Ракова: в Боткинской больнице выполнили вторую успешную пересадку сердца

Новости часа: более 725 млн поездок совершили пассажиры на МЦД за четыре года

Собянин: достроим трассу Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе в 2026 году

Выставку футбольных Кубков России запустили на станции московского метро "ЦСКА"

Собянин: Филатовская и Боткинская больницы полностью перешли на безбумажный формат работы

На западе столицы прошло обновление жилого дома. Здание находится по адресу улица Матвеевская, 1.

Дом был возведен в 1968 году по типовому проекту. Специалисты Фонда капитального ремонта привели в порядок фасад и крышу этого объекта. Облик дома восстановили с помощью передового метода с применением полимерцементных смесей на армирующих сетках.

Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".

Читайте также
Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Обратная связь
городвидео
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика