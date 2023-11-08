"Мой район. Обратная связь": капремонт дома 1970 года завершили на Снайперской улице

На востоке столицы завершилось комплексное восстановление многоквартирного дома, который был возведен по типовому проекту. Здание находится по адресу улица Снайперская, 4.

Специалисты Фонда капитального ремонта обновили фасад и кровлю этого здания, а также провели замену его инженерных систем. Работы по восстановлению фасада велись поэтапно. Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".