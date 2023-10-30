"Мой район. Обратная связь": капремонт доходного дома завершился на Арбате

Капремонт бывшего доходного дома завершился на Арбате. Дом находится по адресу Малый Николопесковский переулок, 6. Здание возвели в 1911 году в стиле модерн по проекту зодчего Чичагова.

Особое внимание мастера уделили восстановлению фасада. Работы прошли в несколько этапов. Сначала специалисты тщательно промыли и расчистили открытые плоскости от накопившихся загрязнений, затем заделали трещины современными строительными смесями, которые обладают повышенной прочностью и устойчивостью.

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