30 октября, 08:30Город
"Мой район. Обратная связь": капремонт доходного дома завершился на Арбате
Капремонт бывшего доходного дома завершился на Арбате. Дом находится по адресу Малый Николопесковский переулок, 6. Здание возвели в 1911 году в стиле модерн по проекту зодчего Чичагова.
Особое внимание мастера уделили восстановлению фасада. Работы прошли в несколько этапов. Сначала специалисты тщательно промыли и расчистили открытые плоскости от накопившихся загрязнений, затем заделали трещины современными строительными смесями, которые обладают повышенной прочностью и устойчивостью.
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Программа: Мой район. Обратная связь