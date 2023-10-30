Два здания конца XIX века восстановят в Москве по программе "1 рубль за квадратный метр"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Инвесторы с начала года взяли в аренду два исторических дома конца XIX века в центре и на юго-востоке Москвы по программе "1 рубль за квадратный метр в год". Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

"В течение пяти лет победители аукционов должны отреставрировать здания, после чего смогут перейти на льготную ставку арендной платы", – рассказал он.

Реставрация коснется дома площадью более 800 квадратных метров в Большом Афанасьевском переулке, где жил известный скульптор Николай Андреев, а также деревянного дома купца Виноградова во 2-м Крутицком переулке. Площадь последней постройки составляет более 530 квадратных метров, уточнил Ефимов.

Как рассказал руководитель департамента городского имущества Максим Гаман, в этом году один из участников программы уже восстановил объект культурного наследия (ОКН) в районе Преображенское. Теперь доходный дом Григория Горбунова 1905 года постройки на улице Девятая Рота площадью почти 1 200 квадратных метров перешел на льготные условия аренды, уточнил Гаман.

"Сейчас в здании разместились офисы и гостиница", – отметил он.

Ранее Ефимов заявил, что в 2023 году арендаторы городских зданий в Москве благодаря программе смогут сэкономить более 360 миллионов рублей. Такой возможностью уже пользуются арендаторы 19 объектов культурного наследия.



Программа работает в Москве с 2012 года. В нее входят здания, которые нуждаются в реставрации или восстановлении. Инвестор после проведения необходимых работ может арендовать здание по льготной ставке из расчета один рубль за квадратный метр площади объекта недвижимости в год.





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