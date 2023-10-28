Больше 15 домов расселили в районе Кузьминки в Москве по реновации

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Первый этап программы реновации в районе Кузьминки в Москве выполнен наполовину, сообщается портал мэра и правительства Москвы.

В первый этап, который реализуется до конца 2024 года, включили 34 дома. Сейчас в районе ведется расселение 18 домов. 17 из них уже полностью расселили, жители еще одного дома переезжают. Таким образом, первый этап программы реновации в Кузьминках выполнен на 50%.

Глава департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин заявил, что новые квартиры в Кузьминках получили четыре тысячи жителей. Они переехали в современное жилье в 13 новостройках на территории района.

Всего в Кузьминках планируется расселить 287 жилых домов, в которых проживают 64,2 тысячи жителей.

Ранее руководитель департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов рассказал, что строители начали возводить дом по программе реновации в районе Северное Измайлово. Объект появится по адресу 11-я Парковая улица, земельный участок 55.1.

До этого стало известно о строительстве двух корпусов по реновации в районе Царицыно на улице Кантемировской. Сейчас там завершаются мероприятия по возведению монолитных конструкций нулевого цикла.

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