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22 сентября, 17:05

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"Мой район. Обратная связь": капремонт здания Театра сатиры начали в столице

"Мой район. Обратная связь": капремонт здания Театра сатиры начали в столице

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Капитальный ремонт здания Театра сатиры на Триумфальной площади проведут в столице. В порядок приведут фасад и уникальный купол, который остался с тех времен, когда в этом помещении располагался цирк братьев Никитиных.

Стены здания уже расчистили и обработали антигрибковыми препаратами. Во время ремонта там планируют заменить покрытие купола. Старый материал демонтируют одновременно с установкой нового, чтобы избежать протечек, а цвет купола станет терракотовым.

Фирменный логотип Театра сатиры на верхней части фасада сохранят, но сделают его немного больше. А еще на фасаде появится медиаэкран, на котором будут показывать сцены из спектаклей разных лет. Работы планируют завершить к 2024 году.

Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".

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Сюжет: "Мой район"
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