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22 сентября, 10:35

Город

"Мой район. Обратная связь": реставрация барельефов на станции метро "Новокузнецкая"

"Мой район. Обратная связь": реставрация барельефов на станции метро "Новокузнецкая"

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До конца 2023 года завершится реставрация исторических барельефов на платформе станции "Новокузнецкая". В порядок приведут гипсовый фриз, посвященный Красной армии.

Специалисты очистили рельеф от старых слоев краски, укрепили разрушенные фрагменты и ликвидировали трещины. Некоторые крупные элементы пришлось воссоздать заново. Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".

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Сюжет: "Мой район"
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