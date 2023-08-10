"Мой район. Обратная связь": Бородинский мост очистили ко Дню города

Столицу готовят ко Дню города – в порядок приводят объекты городской инфраструктуры. Так, специалисты уже очистили Бородинский мост вблизи Киевского вокзала.

Сооружение соединяет Смоленскую улицу с Большой Дорогомиловской улицей. Мост возвели в начале XX века в качестве своеобразного памятника к 100-летию Отечественной войны 1812 года.

С помощью моющих средств и аппаратов высокого давления рабочие очистили ограждения, парапеты и лестничные сходы. В работах задействовали две поливомоечные машины и бригаду из 10 человек. На полную очистку моста им потребовались сутки. На время работ движение транспорта и пешеходов не ограничивали.

Всего ко дню города в Москве в порядок приведут около двух тысяч городских объектов. Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".