Часть городской усадьбы Шубиных отреставрируют в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Победитель открытого аукциона будет заниматься реставрацией части городской усадьбы Шубиных, которая располагается на Малой Дмитровке в Москве, рассказал руководитель столичного департамента по конкурентной политике Иван Щербаков. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

"Город выставил на торги по аренде часть главного дома усадьбы Шубиных площадью 422 квадратных метра. По условиям льготной программы победителю предстоит в течение пяти лет отреставрировать помещения из указанного в договоре списка", – подчеркнул он.

По словам Щербакова, победителю также предоставят возможность перейти на новые условия аренды по программе "1 рубль за квадратный метр за год". Кроме того, он сможет использовать помещения в течение 49 лет.

На сегодняшний день часть усадьбы находится в частной собственности. После реставрации инвестор сможет разместить там офисы, медицинский центр, образовательные или культурно-просветительские учреждения.

Заявки на участие в аукционе принимаются до 9 июня. Торги состоятся в онлайн режиме 16 июня.

Ранее Сергей Собянин рассказал о малоизвестных шедеврах среди усадеб Москвы. Одним из таких мест в столице градоначальник назвал усадьбу морозовых в Подсосенском переулке. Она интересна интерьерами, которые создал архитектор Федор Шехтель и художник Михаил Врубель, отметил он.