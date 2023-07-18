"Мой район. Обратная связь": капремонт дома закончат на Снайперской улице

В столичном районе Вешняки завершается капитальный ремонт одного из жилых домов. Здание находится по адресу Снайперская улица, дом 14/9. Дом возвели в 1970 году.

Специалисты фонда капитального ремонта меняют покрытие крыши и ряд инженерных систем. Уже завершены работы по замене магистралей холодного и горячего водоснабжения.

Мастера также приводят в порядок фасад. Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".