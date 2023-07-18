Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

07:45

Город

"Мой район. Обратная связь": капремонт дома закончат на Снайперской улице

"Мой район. Обратная связь": капремонт дома закончат на Снайперской улице

Парклеты официально получили статус летних веранд в столице

Собянин рассказал о работе инвестиционного портала Москвы

"Утро": ЦОДД оценил движение в Москве в 2 балла

Около 80 паркоматов оставят на улицах Москвы

"Утро": столичный трафик оценили в 2 балла

Гастрономический фестиваль "Вкусы России" стартовал в столице

Фестиваль короткометражного кино прошел в "Зарядье"

Эксперты рассказали, почему пассажиры стали чаще выбирать МЦД

"Мой район. Навигатор": протяженность велодорожек в Москве достигла 500 км

В столичном районе Вешняки завершается капитальный ремонт одного из жилых домов. Здание находится по адресу Снайперская улица, дом 14/9. Дом возвели в 1970 году.

Специалисты фонда капитального ремонта меняют покрытие крыши и ряд инженерных систем. Уже завершены работы по замене магистралей холодного и горячего водоснабжения.

Мастера также приводят в порядок фасад. Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".

Читайте также
Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Обратная связь
городвидео
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика