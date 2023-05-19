"Мой район. Обратная связь": в столице обновят шахты коммуникационных коллекторов

В Москве займутся обновлением шахт коммуникационных коллекторов. Специалисты комплекса городского хозяйства проведут работы более чем на 300 объектах.

Мастера тщательно очистят бетонные поверхности от старой штукатурки, восстановят гидроизоляцию и, при необходимости, заменят вентиляторы. Такие действия необходимы, чтобы обеспечить бесперебойное функционирование подземных инженерных сооружений. Работы можно проводить только в теплое время года из-за специального клеящего состава.

Модернизация вентиляционных шахт проводится в столице с 2011 года, с момента старта программы благоустройства общественных пространств. Всего в Москве насчитывается более 13 тысяч шахт. Длина коллекторов превышает 800 километров.

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