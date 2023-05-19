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"Мой район. Обратная связь": фасад и крышу отремонтируют в жилом доме на востоке Москвы

"Мой район. Обратная связь": фасад и крышу отремонтируют в жилом доме на востоке Москвы

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На востоке Москвы приведут в порядок одну из многоэтажек. Здание находится по адресу Напольный проезд, 6. Дом построен по типовому проекту. В здании 17 этажей.

Специалисты Фонда капитального ремонта отремонтируют фасад и крышу этого дома, а затем уделят внимание коммуникациям. Так, в доме заменят магистрали горячего водоснабжения.

В Восточном административном округе в этом году капитально отремонтируют 285 домов. Работы пройдут в рамках московской программы капитального ремонта. Всего в 2023 году в Москве отремонтируют 2 300 домов.

Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Обратная связь
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