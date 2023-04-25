"Мой район. Обратная связь": фонтан-ротонду "Наталья и Александр" промыли в Москве

В Пресненском районе Москвы после зимы промыли фонтан-ротонду "Наталья и Александр", который посвящен Александру Пушкину и его супруге Наталье Гончаровой. Изящные фигуры поэта и его избранницы радовали москвичей и в холодное время года.

Теперь же к летнему сезону фонтан подготовили специалисты городского хозяйства. Они промыли колонны ротонды, скульптуры, гранитный постамент, чашу и парапеты. Для этого задействовали бригаду из пяти человек и поливомоечную машину.

В рамках месячника по благоустройству в городе в порядок приводят все водные сооружения. Инженеры уже сделали необходимую диагностику и ремонт там, где это было необходимо. Включить фонтаны в столице могут уже в конце апреля. В данный момент проводят тестовые запуски.

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