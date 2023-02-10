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"Мой район. Обратная связь": началась реконструкция ж/д станции Беговая

"Мой район. Обратная связь": началась реконструкция ж/д станции Беговая

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В Хорошевском районе началась реконструкция железнодорожной станции Беговая. Там появится современный транспортно-пересадочный узел, который соединит два центральных диаметра и одноименную станцию метро. Для этого нужно полностью обновить всю инфраструктуру.

В данный момент на станции Беговая МЦД-1 начали демонтировать старые платформы и строить вестибюль. Его оборудуют лифтами и эскалаторами. Несмотря на работы пригородные электрички продолжают следовать в штатном режиме, для пассажиров обустроили временные платформы.

После реконструкции Беговая станет кросс-платформенной станцией. То есть на одной из платформ можно будет пересесть с первого диаметра на будущий четвертый. К 2030 году пассажиропоток станции должен вырасти вдвое – до 38 тысяч человек в сутки.

Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Обратная связь
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