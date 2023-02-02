"Мой район. Обратная связь": кинотеатр "Ударник" восстановят в столице

Один из старейших кинотеатров Москвы "Ударник" на улице Серафимовича реконструируют. Работы по восстановлению площадки, закрытой еще в 2010 году, начнутся в ближайшее время и продлятся не меньше четырех лет.

Кинотеатр планируют восстановить для показов премьерного и фестивального кино. В данный момент идет проектирование будущего кинотеатра. В обновленном здании разместятся несколько кинозалов, кафе, книжный магазин и выставочное пространство. На крыше откроется терраса и смотровая площадка.

"Ударник" открылся в 1931 году. На тот момент это был крупнейший в СССР кинотеатр на полторы тысячи мест. Здание является памятником конструктивизма. Одна из его особенностей – раздвижная крыша в куполе. Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".