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"Мой район. Обратная связь": кинотеатр "Ударник" восстановят в столице

"Мой район. Обратная связь": кинотеатр "Ударник" восстановят в столице

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Один из старейших кинотеатров Москвы "Ударник" на улице Серафимовича реконструируют. Работы по восстановлению площадки, закрытой еще в 2010 году, начнутся в ближайшее время и продлятся не меньше четырех лет.

Кинотеатр планируют восстановить для показов премьерного и фестивального кино. В данный момент идет проектирование будущего кинотеатра. В обновленном здании разместятся несколько кинозалов, кафе, книжный магазин и выставочное пространство. На крыше откроется терраса и смотровая площадка.

"Ударник" открылся в 1931 году. На тот момент это был крупнейший в СССР кинотеатр на полторы тысячи мест. Здание является памятником конструктивизма. Одна из его особенностей – раздвижная крыша в куполе. Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".

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