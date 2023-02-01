"Мой район. Обратная связь": завершилась реставрация особняка Хлудова на Земляном Валу

В Таганском районе завершилась реставрация особняка Хлудова-Пантелеева на Земляном Валу. Двухэтажный дом в стиле ампир построили во второй половине XIX века на месте сгоревшей усадьбы. Сперва им владел купец Герасим Хлудов, затем дом купил зажиточный крестьянин Филипп Пантелеев.

Реставрация особняка началась в 2020 году. В ходе работ специалистам удалось обнаружить скрытые декоративные элементы – две домовые печи, оселковый мрамор, мозаичный пол и художественный паркет.

Реставраторы обновили кирпичную кладку, привели в порядок окна и двери. Также они отреставрировали хрупкую лепнину, делать это пришлось в мастерской. В обновленном доме планируют открыть гостиницу. Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".