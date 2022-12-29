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29 декабря, 18:10

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"Мой район. Обратная связь": в парке "Кусково" обновили площадку для настольного тенниса

"Мой район. Обратная связь": в парке "Кусково" обновили площадку для настольного тенниса

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В парке "Кусково" обновили площадку для настольного тенниса. Она расположена в запрудной части парка в окружении множества деревьев. Работы прошли в рамках реабилитации территории Кускова.

Специалисты установили 16 новых столов из бетона, скорректировали их расположение, уложили резиновую плитку. Старое покрытие деформировалось, что мешало нормальной игре.

Размер площадки – более 800 квадратных метров. Ее высоко оценили местные спортсмены. В ближайшее время там планируют смонтировать три стола для игры в шахматы. Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".

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Сюжет: "Мой район"
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