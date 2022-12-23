"Мой район. Обратная связь": в Ясеневе продолжается строительство ледового дворца спорта

В столичном районе Ясенево продолжается строительство ледового дворца спорта, он готов почти на треть.

Комплекс станет частью Центра "Самбо-70". В здании организуют несколько катков – тренировочный и соревновательный. Там будут хореографические и акробатические залы, а также площадка с синтетическом льдом. Общая площадь строительства составляет более 20 тысяч квадратных метров.

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