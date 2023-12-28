Участок Калужско-Рижской линии закроют с 3 по 8 января

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28 декабря, 00:35

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"Мой район. Навигатор": кадровый центр "Профессии будущего" открылся в Москве

"Мой район. Навигатор": кадровый центр "Профессии будущего" открылся в Москве

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Кадровый центр "Профессии будущего" открылся в Москве. Здесь жители города смогут пройти переобучение – улучшить приобретенные ранее професиональные навыки или обрести новые.

Уточняется, что направления доступны по 75 востребованным профессиям. На открытии центра побывал Сергей Собянин. Мэр отметил, что в Москве на данный момент низкий уровень безработицы. Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".

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Программа: Мой район. Навигатор
мэр Москвывидео
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