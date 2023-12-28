"Мой район. Навигатор": кадровый центр "Профессии будущего" открылся в Москве

Кадровый центр "Профессии будущего" открылся в Москве. Здесь жители города смогут пройти переобучение – улучшить приобретенные ранее професиональные навыки или обрести новые.

Уточняется, что направления доступны по 75 востребованным профессиям. На открытии центра побывал Сергей Собянин. Мэр отметил, что в Москве на данный момент низкий уровень безработицы. Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".