"Мой район. Навигатор": территорию у станции метро "Физтех" благоустроили на 60%

У столичной станции метро "Физтех" продолжается благоустройство. Больше половины работ уже выполнено.

Так, преобразились участки на улице Летчика Спирина, бульваре Академика Ландау, дублерах Дмитровского шоссе, а также участок Челобитьевского шоссе. Воздушные провода больше не бросаются в глаза – их убрали в подземную канализацию. Тротуары около выходов из метро расширили, а на месте заброшенной железной дороги появились комфортные аллеи.

Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".