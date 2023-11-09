09 ноября, 04:05Город
"Мой район. Навигатор": территорию у станции метро "Физтех" благоустроили на 60%
У столичной станции метро "Физтех" продолжается благоустройство. Больше половины работ уже выполнено.
Так, преобразились участки на улице Летчика Спирина, бульваре Академика Ландау, дублерах Дмитровского шоссе, а также участок Челобитьевского шоссе. Воздушные провода больше не бросаются в глаза – их убрали в подземную канализацию. Тротуары около выходов из метро расширили, а на месте заброшенной железной дороги появились комфортные аллеи.
Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".
Программа: Мой район. Навигатор