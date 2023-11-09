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09 ноября, 04:05

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"Мой район. Навигатор": территорию у станции метро "Физтех" благоустроили на 60%

"Мой район. Навигатор": территорию у станции метро "Физтех" благоустроили на 60%

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У столичной станции метро "Физтех" продолжается благоустройство. Больше половины работ уже выполнено.

Так, преобразились участки на улице Летчика Спирина, бульваре Академика Ландау, дублерах Дмитровского шоссе, а также участок Челобитьевского шоссе. Воздушные провода больше не бросаются в глаза – их убрали в подземную канализацию. Тротуары около выходов из метро расширили, а на месте заброшенной железной дороги появились комфортные аллеи.

Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Навигатор
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