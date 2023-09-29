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29 сентября, 04:50

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"Мой район. Навигатор": обновленный авиарий открыли в Московском зоопарке

"Мой район. Навигатор": обновленный авиарий открыли в Московском зоопарке

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Обновленный авиарий открылся после реконструкции в Московском зоопарке. Большое крытое пространство, где посетители могут находиться рядом с птицами без лишних перегородок, модернизировали.

При этом вольер остался на прежнем месте – на берегу Большого Пресненского пруда напротив пешеходного моста и вольера японских журавлей. Теперь там живет гораздо больше самых разных животных. Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Навигатор
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