"Мой район. Навигатор": обновленный авиарий открыли в Московском зоопарке

Обновленный авиарий открылся после реконструкции в Московском зоопарке. Большое крытое пространство, где посетители могут находиться рядом с птицами без лишних перегородок, модернизировали.

При этом вольер остался на прежнем месте – на берегу Большого Пресненского пруда напротив пешеходного моста и вольера японских журавлей. Теперь там живет гораздо больше самых разных животных. Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".