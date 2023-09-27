"Мой район. Навигатор": в Московском зоопарке взвесили и измерили детеныша панды

Новое поколение подрастает и радует каждый день киперов и сотрудников Московского зоопарка. Детенышу панды Дин-Дин недавно исполнился месяц, и уже известно, что это самка.

Специалисты провели осмотр в заранее подготовленном инкубаторе, животное взвесили и измерили. На данный момент масса его тела составляет около 1 300 граммов. Коллеги из Китая подтвердили, что все параметры соответствую норме, и панда развивается правильно.

Также в Московском зоопарке подрастают еще одни любимцы публики – капибары, а именно детеныши Кузьмы и Малой. Они увлеченно щиплют траву почти как взрослые.

Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".