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"Мой район. Навигатор": новый парк создали в пойме рек Шмелевки и Кузнецовки

"Мой район. Навигатор": новый парк создали в пойме рек Шмелевки и Кузнецовки

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Новый парк появился после комплексного благоустройства в районе Орехово-Борисово Южное в пойме рек Шмелевки и Кузнецовки. Специалисты смогли сохранить естественные преимущества этого пространства и создать комфортную зону отдыха.

В новом парке есть 30 спортивных площадок, скейт-парк, хоккейная коробка, пикниковые зоны, пространство для выгула собак и голубятни. Одна из детских площадок под названием "Канитель" посвящена истории этой местности. Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Навигатор
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