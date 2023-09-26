"Мой район. Навигатор": новый парк создали в пойме рек Шмелевки и Кузнецовки

Новый парк появился после комплексного благоустройства в районе Орехово-Борисово Южное в пойме рек Шмелевки и Кузнецовки. Специалисты смогли сохранить естественные преимущества этого пространства и создать комфортную зону отдыха.

В новом парке есть 30 спортивных площадок, скейт-парк, хоккейная коробка, пикниковые зоны, пространство для выгула собак и голубятни. Одна из детских площадок под названием "Канитель" посвящена истории этой местности. Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".