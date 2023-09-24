"Мой район. Навигатор": новый бесплатный маршрут по Москве-реке открылся в столице

В столице сделали новый прогулочный речной маршрут. Теплоходы отправляются от причала в Печатниках, далее судно движется к остановкам на Кленовом бульваре и Южном речном вокзале. После Автозавадского моста маршрут закольцовывается.

На маршруте работают четыре теплохода "Цветочной флотилии". Это небольшие яркие суда типа "кабриолет". Каждый теплоход рассчитан на 44 пассажира. Судно движется со скоростью – до 20 километров в час. Сесть на него можно с любого причала.

Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".