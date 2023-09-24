"Мой район. Навигатор": развязка МКАД с Липецкой улицей открылась в столице

На пересечении МКАД с Липецкой улицей открылась новая транспортная развязка. Реконструкцию дороги, которая началась в 2021 году, завершили на 16 месяцев раньше срока.

До этого на пересечении МКАД с Липецкой улицей была классическая развязка клеверного типа. Однако из-за большой нагрузки, было принято решение реконструировать дорогу и сделать современную развязку с направленными съездами.

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