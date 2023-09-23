Москвичам рассказали о погоде 23 сентября

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В субботу, 23 сентября, в Москве и области прогнозируется небольшая облачность без осадков. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

Днем температура воздуха в столице будет в пределах от 23 до 25 градусов, а в Подмосковье – от 21 до 26 градусов.

Скорость юго-восточного ветра составит 5–10 метров в секунду, возможны порывы до 15 метров в секунду. Атмосферное давление установится на отметке 755 миллиметров ртутного столба.

Ранее специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова заявила, что бабье лето в столице закончится в начале последней недели сентября. Однако, как отметила синоптик, умеренное тепло будет еще ощущаться в Москве после завершения бабьего лета.

До этого Позднякова объяснила, что теплый сентябрь в столице связан с прохождением антициклонов. При этом она уточнила, что температура воздуха в столице в сентябре не такая уж очень аномально высокая.

"Атмосфера": переменная облачность ожидается в Москве 23–24 сентября