"Мой район. Навигатор": второй этап благоустройства начался на станции "Нижегородская" БКЛ

Территорию возле станции Большой кольцевой линии (БКЛ) "Нижегородская" делают более комфортной для местных жителей и тех, кто приезжает туда на работу или учебу. В данный момент на станции начался второй этап благоустройства, в работе сразу четыре улицы.

На тротуарах сделают комфортные спуски для маломобильных пешеходов, на проезжей части заменят асфальт. Вокруг "Нижегородской" появятся удобные велопарковки.

На остановках автобусов и электробусов будут установлены современные павильоны с сетью Wi-Fi и возможностью зарядить телефон. Последним этапом работы станет озеленение.

Подробности – в программе "Мой район. Навигатор".

