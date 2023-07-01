"Мой район. Навигатор": москвичам рассказали, где снимал "Жестокий романс" Рязанов

Москвичам рассказали, где снимал "Жестокий романс" режиссер Эльдар Рязанов. В Мансуровском переулке происходил званый обед у Карандышева. И именно через дверь в этом старинном доме убегали герои от пьяного чиновника, которого играл Андрей Мягков.

Здание в 1915 году построил для себя и своей семьи известный архитектор Александр Кузнецов. До того на этом месте располагалась деревянная постройка, однако мастер решил перестроить дом по собственному проекту. В результате площадь здания увеличилась.

Кузнецов выполнил фасад дома в стиле ампир, а интерьеры – в неоклассическом и псевдорусском стилях. Здание привлекает к себе внимание прохожих выразительным декором. Этот дом – объект культурного наследия федерального значения.

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