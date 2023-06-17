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"Мой район. Навигатор": свыше 56 млн цветов украсят Москву летом

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Москву в этом летнем сезоне будут украшать более 56 миллионов цветов. Виолу сменили тюльпаны, а за ними расцвели петунии. Это самый популярный в городе однолетний цветок. Его высаживают больше всего – свыше 25 сортов.

Также город украсили бегонии, колеус, тагетес и цинерария. Следом за ними клумбы начнут оформлять многолетними растениями, благодаря чему столица будет украшена цветами до поздней осени.

Подробности – в программе "Мой район. Навигатор".

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Программа: Мой район. Навигатор
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