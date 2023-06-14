Собянин присвоил Филинскому верховому болоту статус особо охраняемой территории

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Сергей Собянин присвоил статус особо охраняемой природной территории (ООПТ) регионального значения памятнику природы "Филинское верховое болото в районе Молжаниновский". Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

"Статус ООПТ поможет восстановить и сохранить комплекс Филинского верхового болота, в том числе растения, занесенные в Красную книгу Москвы, и редких для нашего города птиц, которые гнездятся на территории", – заявил Собянин.

Площадь этой территории составляет 11,5 гектара. Там находится болотный комплекс с водоемами, водотоками и топями. Водные объекты имеют высокую ценность для регенерации кислорода, поддержания водного баланса и сохранения биологического разнообразия.

На территории центральной части данного памятника природы расположено типичное верховое болото. На краях пространства находятся фрагменты переходных болот, а в западной и восточной частях – густые заросли заболоченных ивняков.

Отмечается, что в данной местности растут занесенные в Красную книгу Москвы растения. Речь идет в том числе о разных видах сфагнума, ирисе аировидном и пушице многоколосковой. Специалисты также обнаружили там места обитания редких для столицы птиц: речной крачки, сизой чайки, камышницы и чомги. Кроме того, на болотах гнездятся желтоголовая трясогузка, речной сверчок и чечевица обыкновенная.

Ранее стало известно, что кабмин утвердил создание особо охраняемой природной территории федерального значения – национального парка "Тульские засеки". Он расположится на территориях муниципальных образований Щекинского района, город Ефремов и город Тула.