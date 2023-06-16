Два водных маршрута от Северного речного вокзала временно не будут работать

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Речной маршрут-переправа Северный речной вокзал – Захарково и речной маршрут 10 Северный речной вокзал – Химки не будут работать до 12:00 16 июня, а также 19 и 20 июня. Соответствующее предупреждение появилось в официальном телеграм-канале столичного Дептранса.

В ведомстве уточнили, что в пятницу, 16 июня, они не работают с 09:00 до 12:00. В понедельник, 19 июня, и во вторник, 20 июня, маршруты будут недоступны весь день.

Дептранс принес извинения за временные неудобства. Пассажиры всегда могут узнать актуальное расписание здесь.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что с Южного и Северного речных вокзалов Москвы можно отправиться в плавание на теплоходе по 30 крупным городам и историческим центрам России. Популярностью пользуется круиз "Московская кругосветка" или "Речное Золотое кольцо".

По его словам, в этом году столица продолжила обновлять маршрутную сеть, включив в нее 10 основных экскурсионных прогулок. У всех маршрутов появился свой цвет на схеме, а также расписание. Градоначальник отметил, что новой точкой притяжения для москвичей стал причал Лужники – Центральный.



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