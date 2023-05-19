Собянин рассказал о работе корабля-лаборатории "Экопатруль" на Москве-реке

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Судно "Экопатруль" ежедневно проверяет качество воды в Москве-реке. Для этого приходится исследовать до 100 километров акватории. Об этом Сергей Собянин рассказал в своем официальном телеграм-канале.

"Специалисты лаборатории, оборудованной на судне, берут пробы, определяют содержание аммония, нитритов, хлоридов, фосфатов и марганца", – говорится в публикации.

Однако более глубокий анализ проводят эксперты стационарной лаборатории Мосэкомониторинга, отметил градоначальник. Они учитывают 40 показателей, способны определить уровень содержания нефтепродуктов и тяжелых металлов в воде.

Мэр Москвы обратил внимание, что судно "Экопатруль" следит и за состоянием береговой линии, чтобы не допустить загрязнения. Также специалисты контролируют притоки Москвы-реки: Сходни, Сетуни, Яузы и Пахры.

Ранее стало известно, что водный патруль ЦОДД приступил к работе в акватории Москвы-реки. Специалисты следят за порядком на 44 причалах, фиксируют случаи нарушения движения и стоянки. Также они рассказывают гражданам о мерах безопасности, которые необходимо соблюдать на воде. Кроме того, водный патруль взаимодействует с контрольно-надзорными и правоохранительными органами.

Столичный Дептранс отметил, что власти Москвы делают все, чтобы перемещение на речном транспорте было безопасным.

