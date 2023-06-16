Более 60 инспекторов ЦОМП будут помогать пассажирам в период ремонта серой ветки метро

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Более 60 инспекторов Центра обеспечения мобильности пассажиров (ЦОМП) будут помогать пассажирам на станциях "Чеховская" и "Серпуховская" 17–18 и 24–25 июня, а также на станции "Боровицкая" с 17 по 30 июня. Об этом сообщается в пресс-службе Дептранса Москвы.

"Инспекторы Центра обеспечения мобильности пассажиров ответят на вопросы об альтернативных маршрутах, сопроводят на станции, подскажут, где находится ближайшая остановка, а также объяснят, какой автобус подойдет вам", – указано в уведомлении.

Ранее стало известно, что участок между станциями "Чеховская" и "Серпуховская" Серпуховско-Тимирязевской линии столичного метро будет закрыт с 17 по 18 июня, а также с 24 по 25 июня.

Пассажиров призвали пользоваться другими линиями или наземным транспортом. Так, чтобы добраться до метро "Полянка", можно пересесть на автобус м9.

Кроме того, вестибюль станции "Боровицкая" Серпуховско-Тимирязевской линии (выход № 7) будет закрыт с 17 по 30 июня. Однако сама станция будет работать, пересадку можно будет сделать со станций "Библиотека имени Ленина", "Арбатская" и "Александровский сад".

Участок между станциями "Чеховская" и "Серпуховская" закроют 17–18 июня